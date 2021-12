Das Leben als Person des öffentlichen Lebens ist wohl nicht immer leicht – davon können auch Hanna (25) und ihr Mann Jörn Schlönvoigt (35) ein Lied singen! 2018 gaben sich die Influencerin und der Schauspieler das Jawort. Bereits ein Jahr zuvor erblickte ihre gemeinsame Tochter Delia (4) das Licht der Welt. Das Trio ist ein absolutes Dream-Team und meisterte bereits so einige Höhen und Tiefen im Alltag. Doch werden Hanna und Jörn eigentlich von Fans auch auf der Straße erkannt?

Diese Frage wurde der Schönheit nun auch von einem neugierigen Fan im Rahmen einer Instagram-Fragerunde gestellt. Hanna scheint den möglichen Trubel um ihre Person in der Öffentlichkeit aber gar nicht so wirklich wahrzunehmen: "Weiß ich gar nicht. Ich bin so ein Mensch, der immer ohne nach rechts und links zu schauen durch die Stadt läuft." Die Beauty zieht also offenbar einfach ihr eigenes Ding durch – ganz egal, ob sie dabei von anderen Personen in ihrem Umfeld beobachtet wird.

Bei ihrem Mann Jörn sei ihr der Bekanntheitsgrad bei Erledigungen draußen hingegen schon öfter aufgefallen – der GZSZ-Darsteller sei nämlich schon "sehr oft" erkannt worden. "Sogar im Ausland", ergänzte die 25-Jährige.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im März 2021

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt

