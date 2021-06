Hanna Schlönvoigt (25) gibt ein neues Gewichtsupdate! Die Frau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (34) macht kein Geheimnis daraus, dass sie stolz auf ihren Body ist: So veröffentlicht die Influencerin regelmäßig sexy Fotos und Videos, in denen man auch mal ein bisschen mehr Haut sieht. Auch mit ihrem Gewicht geht sie offen um: Im April verriet die Beauty, dass sie rund zwei Kilo zugenommen hat – und sich damit super fühlt. Heute freut sich Hanna über ein paar weitere zusätzliche Pfunde!

Via Instagram veröffentlichte die 25-Jährige jetzt ein superheißes Video von sich, in dem sie in einem knappen Bikini vor einem Spiegel posiert – und ihren Hammerkörper präsentiert. In der Beschreibung verrät Hanna: "Vier Kilo plus. Und ich fühle mich so gut damit!" Ihre Fans können ihr da nur zustimmen: "Du siehst einfach toll aus, Hanna!", schwärmt nur einer von vielen Followern.

Doch auch wenn Hanna ihr Gewicht offen und ehrlich kommuniziert – möchte sie damit keinesfalls irgendjemanden unter Druck setzen: "Wir wissen ja alle, dass Muskeln schwerer sind als Fett, und deshalb könnt ihr das mit der Kilogrammzahl echt nicht vergleichen", stellte sie vor ein paar Wochen auf Instagram klar.

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Influencerin

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Influencerin

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt in Griechenland

