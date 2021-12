Philipp Plein (43) verkündet süße Nachrichten am Weihnachtsbaum! Der Modedesigner ist bereits seit 2013 Vater eines Sohnes. Den kleinen Romeo hat er zusammen mit Fernanda Rigon, mit der er mittlerweile aber nicht mehr zusammen ist. Stattdessen ist Philipp seit mehreren Jahren glücklich an seine Partnerin Lucia Bartoli vergeben. Das Paar postete zum Weihnachtsfest ganz private Eindrücke und verriet dabei ganz überraschend: Philipp und Lucia erwarten Nachwuchs.

Auf Instagram teilte der 43-Jährige ein Video, auf dem seine Liebste an verschiedenen Weihnachtsdekorationen vorbeigeht. Zunächst ist die hübsche Brünette nur von hinten zu sehen. Dann tritt sie ihrem Freund am rot geschmückten Christbaum gegenüber und küsst ihn. Dabei ist ganz deutlich zu sehen: Lucia hat schon einen kleinen Babybauch. Philipp legt behutsam die Hand auf die nackte Kugel an der Körpermitte der Mama in spe. "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche", titelte er zu dem Clip und setzte bedeutungsvoll ein Schwangerschafts-Emoji dahinter.

Neben dem Video teilte der Modeschöpfer auch ein Bild von sich und der Beauty in Festtagsmode. Die Fans sind ganz begeistert von den süßen Aufnahmen und der Baby-Verkündung am zweiten Weihnachtsfeiertag. "Glückwunsch – das ist wunderbar" oder "Ihr seid ein sehr schönes Paar, viel Gesundheit und viel Glück", schrieben nur zwei User.

Instagram / philippplein Philipp Plein mit seiner schwangeren Freundin Lucia

Getty Images Philipp Plein mit seiner Partnerin Lucia im Dezember 2019 in Berlin

Instagram / philippplein Morgan Britt und Philipp Plein

