Was für ein besonderer Augenblick! Modedesigner Philipp Plein (40) schwebt beruflich auf einer Welle des Erfolgs und überzeugte im Februar mit seinen kreativen Schöpfungen auch auf der New Yorker Fashion Week. In seinem Privatleben sieht es dagegen nicht so rosig aus, denn der Münchener hat seit vier Jahren keinen Kontakt zu seinem Sohn Romeo Prince. Bis jetzt: Philipp durfte endlich wieder seinen Spross in die Arme schließen!

Der kleine Fratz stammt aus einer früheren Beziehung mit dem brasilianisch-italienischen Model Fernanda Rigon. Auf Instagram teilte der 40-Jährige nun ein rührendes Schwarz-Weiß-Video vom Flughafen, in dem er Romeo glücklich und liebevoll umarmt. "Das ist der Moment, in dem ich meinen Sohn das erste Mal nach vier Jahren wiedersehe", kommentierte er den zuckersüßen Clip. Am 25. Dezember 2014 soll Fernanda den damals eineinhalbjährigen Spross mit nach Brasilien genommen haben. In den darauffolgenden Jahren habe sich das Paar sinnlos mit Anwälten um das Kind gestritten.

Vor drei Jahren überraschte der Modedesigner seine Fans mit einem wutentbrannten Post auf Instagram. Unter einem Bild seines Sohnes hatte Philipp damals seine Ex-Freundin beschuldigt, Romeo daran zu hindern, ein stabiles Familienleben zu führen. "Ich vermisse meinen Sohn und ich werde niemals aufgeben, für meine Rechte als Vater zu kämpfen", kündigte er am Ende des Beitrags an. Nun scheint es, als hätte sich Philipps Hartnäckigkeit ausgezahlt!

Instagram / philippplein Philipp Plein mit Sohn Romeo Prince

Instagram / philippplein Philipp Plein und sein Sohn Romeo Prince

Derrick Salters / WENN.com Philipp Plein in New York

