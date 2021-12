Für Antonia Elena ist derzeit wohl alles perfekt! Die Influencerin hatte an Heiligabend schöne Nachrichten für ihre Fans: Sie und ihr Freund Christian Wolf haben sich verlobt. Christian ist am Fest der Liebe auf die Knie gegangen und hat dem Fitnessstar die Frage aller Fragen gestellt. Kurz darauf haben sich die zwei jetzt aus einem gemeinsamen Urlaub gemeldet: In Finnland genießen die frisch Verlobten ihr Glück und bestaunen die Polarlichter.

"Mein Traum wurde wahr. Wir sehen die Polarlichter. Ich kann es gar nicht glauben", schrieb die Blondine auf Instagram. Dazu teilte sie einige Eindrücke von der Liebesreise in den Norden. Unter dem Sternenhimmel, an dem die grüne Leuchterscheinung zu sehen, küssen sich Antonia und ihr Verlobter leidenschaftlich. "Das ist die schönste Reise meines Lebens – danke mein Schatz!", schwärmte die Beauty weiter. Offenbar hat sie den Finnland-Trip von ihrem Liebsten geschenkt bekommen. Dass die beiden gerade zusammen in der wunderschönen Schneelandschaft die Lichter bestaunen, ist für Antonia kaum zu begreifen. "Kann mich bitte jemand kneifen?", fragte sie in dem Post.

Bevor Chris seiner Traumfrau einen Antrag gemacht hat, hatte er sich im Übrigen das Einverständnis einer wichtigen Person in Antonias Leben geholt: das ihrer Oma. Antonia verriet: "Chris hat einfach meine Oma angerufen und um Erlaubnis gefragt. Ist das süß – und dann bei meiner Oma an Weihnachten auf die Knie gegangen. Pack ich gar nicht."

