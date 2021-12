Süße Nachrichten von Antonia Elena. Bis Mitte 2019 war die Fitness-Influencerin an Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (33) vergeben – doch ihre Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Stattdessen ist Antonia mittlerweile glücklich mit ihrem neuen Partner Christian Wolf. Mit ihm kann sich die Blondine augenscheinlich eine gemeinsame Zukunft vorstellen. An Heiligabend hat Christian seiner Antonia einen Antrag gemacht – die zwei sind jetzt verlobt.

"Ich habe 'Ja' gesagt", schrieb die Beauty am Freitag überglücklich auf ihrem Instagram-Kanal. Auf dem passenden Bild präsentiert sie einen funkelnden Ring an ihrem Finger. "Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Ich bin einfach verlobt – mit meinem Wolf", titelte sie außerdem in ihrer Story. Antonia sitzt auf dem Schoß ihres Zukünftigen, hat die Arme um seinen Hals geschlungen und betrachtet freudestrahlend das Schmuckstück an ihrer Hand. Mit den Worten "Oh mein Gott einfach" betitelte sie einen weiteren Schnappschuss, auf dem sie mit Christian knutscht.

Doch wie ist der Antrag eigentlich abgelaufen? Ein paar Details teilte die frisch verlobte Antonia ihrer Community bereits mit. Chris hat nämlich bei einer bestimmten Person nachgefragt, ob er die Frage aller Fragen überhaupt stellen darf. "Chris hat einfach meine Oma angerufen und um Erlaubnis gefragt. Ist das süß – und dann bei meiner Oma an Weihnachten auf die Knie gegangen. Pack ich gar nicht", erzählte das Social-Media-Sternchen.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elenas Verlobungsring

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Freund Christian Wolf

