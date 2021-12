Janni (31) und Peer Kusmagk (46) sind inzwischen nicht nur verheiratet, sondern auch stolze Eltern von drei kleinen Kindern. Neben Emil-Ocean (4) und Yoko (2) gehört seit wenigen Monaten auch Baby Merlin zu ihrer Rasselbande. Das erste Kennenlernen des Promi-Paares vor einigen Jahren war aber alles andere als gewöhnlich. Janni und Peer trafen sich zum ersten Mal 2016 in der Nackt-Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies. War es für die beiden damals Liebe auf den ersten Blick?

In dem Podcast "Lose Luder" von Désirée Nick (65) verriet die 31-Jährige nun, dass sie von Anfang an eine besondere Verbindung zu Peer spürte, als die beiden sich damals in dem Nackedei-Format zum ersten Mal begegneten: "Das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es ist als ob man sich schon vorher kennengelernt hatte, bevor man diese Begegnung hatte. Es sollte so sein. Wir wurden zusammengeführt. Als ob jemand uns als Marionetten hat und uns dahinbewegt. [...] Ich habe in seine Augen geschaut und habe das Gefühl gehabt, ich kannte ihn schon, mein ganzes Leben vielleicht."

Seit dieser allerersten Begegnung auf der "Adam sucht Eva"-Insel sind Janni und Peer unzertrennlich. Für die junge Mutter sei dort bereits in den ersten gemeinsamen Tagen klar gewesen, dass sie sich in den Moderator verliebt hat.

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren drei Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko

Instagram / janniundpeer_kusmagk Janni, Yoko, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk im März 2020

