Lara Nehring gibt seltene Details über ihr Liebesleben preis! Die Pferdewirtin wollte bei Bauer sucht Frau eine Partnerin finden. Doch daraus wurde nichts: Ihre Hofdame Franzi reiste freiwillig ab und mit Melanie reichte es nur für Freundschaft. Nach der Sendung wurde sie jedoch von einer weiteren Dame kontaktiert, die sich nicht getraut hatte, sie im TV kennenzulernen. Mittlerweile ist Lara mit ihr zusammen – und offenbar überglücklich: Im Netz machte sie ihr eine süße Liebeserklärung.

In ihrer Instagram-Story blickte Lara auf das vergangene Jahr zurück. "Eine besondere Person schreibt mich an", erinnerte sie sich an den Spätsommer. "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", lautete der Text eines dazu eingeblendeten GIFs. Inzwischen habe sie ihren Geburtstag, Weihnachten und Silvester "mit dem besten Menschen an meiner Seite" gefeiert.

Ein Bild von ihrer Freundin hat Lara ihren Fans bislang noch nicht gezeigt. Doch das könnte sich bald ändern. Zumindest betonte die Schleswig-Holsteinerin gegenüber Promiflash, dass sie es nicht ausschließt, mal ein Foto mit ihrer Liebsten im Netz hochzuladen: "In der Öffentlichkeit verstecke ich mich nicht mit ihr." Ins Fernsehen wolle sie aber nicht.

RTL Melanie und Lara bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL / Stefan Gregorowius Lara, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2021

RTL / Stefan Gregorowius Pferdewirtin Lara, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

