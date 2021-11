Für Lara Nehring war bei Bauer sucht Frau wohl einfach nicht die passende Frau dabei. Die Pferdewirtin wollte in dem Flirtformat mit Inka Bause (52) endlich ihre Mrs. Right finden und hat sich Melanie und Franziska zur gemeinsamen Hofwoche eingeladen. Letztere fühlte sich aber unwohl und beschloss nach wenigen Tagen, die Heimreise anzutreten. Lara konnte sich daraufhin also voll und ganz auf Melanie konzentrieren. Doch auch mit ihr hat es offenbar nicht gefunkt!

In der aktuellen Folge des Flirt-Formats fährt Lara mit ihrer verbliebenen Hofdame an die Nordsee, um über die vergangenen Tage zu sprechen. "Ich denke, wir haben wirklich eine lustige Zeit gehabt. Um sich wirklich intensiv kennenlernen zu können, bedarf es aber mehr Zeit. Deswegen ist es bei mir zum jetzigen Zeitpunkt so, dass es für was Festes nicht reichen würde", erklärte Lara. Der Funke sei einfach nicht übergesprungen.

Melanie geht es ähnlich wie der Hundebesitzerin: "Ich denke, Lara und ich passen nicht so zusammen, weil sie so kühl ist und weil sie einfach immer die doofen Sprüche bringt." Die 34-Jährige ist der Meinung, dass Lara eine Frau brauche, die mit ihren Launen und Eigenschaften besser zurechtkomme. Dennoch möchte sie weiterhin mit ihr befreundet bleiben und schauen, was die Zukunft für sie bereithält.

