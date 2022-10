"Bauer sucht Frau" 2021: Welche Paare sind noch zusammen?

Die kultige Kuppelshow Bauer sucht Frau geht am 10. Oktober in die nächste Runde! In der Staffel des vergangenen Jahres suchten insgesamt zwölf Bauern nach der großen Liebe. Drei davon waren erfolgreich und noch in der Wiedersehens-Show mit ihrer Auserwählten vereint: Bauer Peter und Kerstin (29) galten als das Traumpaar der Staffel. Auch für Mathias und Sabrina hatte die Sendung ein glückliches Ende. Nicht zuletzt fand Nils in Vanessa seine Traumfrau. Doch sind alle drei Paare auch heute noch zusammen?

Tatsächlich ist nur eines der Pärchen übrig geblieben. Nils und Vanessa sind immer noch sehr verliebt. Im Urlaub machte der Bauer seiner Flamme dieses Jahr sogar einen Heiratsantrag! Auch Kerstin und Peter hatten bereits große Beziehungsschritte geplant, weshalb ihre Trennung die Fans überraschte. Obwohl Sabrina schon zu ihrem Mathias gezogen war, konnte auch ihre Beziehung nicht halten.

Kerstin ist mittlerweile aber wieder in einer Beziehung. Bauer Björn konnte für keine der Hofdamen Gefühle entwickeln, fand aber nach der Sendung die große Liebe. Zwischen der Pferdewirtin Lara und ihrer Auserwählten Melanie klappe es am Ende auch nicht – aber auch Lara ist mittlerweile anderweitig vergeben.

Instagram / vanessa.bauersuchtfrau2021 Die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Nils und Vanessa im Dezember 2021

Instagram / sabrina_bauer_sucht_frau_2021 Mathias und Sabrina, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2021

RTL / Stefan Gregorowius Kerstin und Peter, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

