Ein Jahr vergeben: "Bauer sucht Frau"-Lara ist total happy

Lara Nehring schwärmt von ihrer Beziehung! Die Pferdewirtin hatte im vergangenen Jahr bei Bauer sucht Frau teilgenommen, um ihre große Liebe zu finden. Allerdings sollte es mit keiner ihrer beiden Hofdamen so richtig klappen. Stattdessen wurde eine andere Frau durch ihre Datingshow-Teilnahme auf sie aufmerksam. Mittlerweile sind die beiden seit einem Jahr zusammen – anlässlich ihres Jahrestags machte Lara ihr nun eine süße Liebeserklärung.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Pferdebesitzerin ein gemeinsames Foto aus dem Norderney-Urlaub, auf dem ihre Liebste allerdings nicht vollständig zu erkennen ist. "Schon über ein Jahr mit dieser wundervollen Matrosin an meiner Seite", verriet sie stolz. Lara und ihre Freundin sind also offenbar noch so verliebt wie am ersten Tag.

Für ihre Partnerin hat Lara inzwischen sogar ihren Reiterhof in Schleswig-Holstein hinter sich gelassen und ist zu ihr nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Mit weiteren Details über ihr Liebesleben hielt sich die Reitlehrerin bisher aber eher zurück – Pärchenfotos sind demnach Fehlanzeige. "Ich respektiere, dass sie nicht öffentlich gezeigt werden will. Oder wollt ihr, dass ich gleich wieder ausziehen muss?", hatte Lara Anfang des Jahres erklärt.

RTL Franzi, Melanie und Pferdewirtin Lara bei "Bauer sucht Frau"

RTL / friese.tv/Andreas Friese Inka Bause, Lara und Melanie bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Pferdewirtin Lara, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

