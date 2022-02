Wieso macht Lara aus ihrer Freundin so ein Geheimnis? Die Pferdewirtin versuchte in der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel ihre Mrs. Right zu finden – allerdings ohne Erfolg: Ihre Hofdame Franziska war freiwillig abgereist und mit Melanie reichte es nur für eine Freundschaft. Durch die Show wurde aber eine weitere Frau auf Lara aufmerksam, die sich nicht getraut hatte, sich zu bewerben. Mittlerweile sind die beiden ein Paar – gezeigt hat sie die Glückliche ihren Fans aber noch nicht. Dabei betonte die 27-Jährige, dass sie sie eigentlich nicht verstecken wolle. Warum hat sie sich jetzt umentschieden?

In ihrer Instagram-Story verriet die einstige Schleswig-Holsteinerin ihren Fans, dass ihre Partnerin nicht auf Social Media auftauchen möchte. "Ich respektiere, dass sie nicht öffentlich gezeigt werden will. Oder wollt ihr, dass ich gleich wieder ausziehen muss?", scherzte sie. Immerhin ist sie erst vor wenigen Wochen zu ihrer Liebsten nach Nordrhein-Westfalen gezogen.

Auch wenn Laras Community deren Freundin wohl nicht zu Gesicht bekommen wird, gab die Reitlehrerin ein Detail über sie preis. Unter anderem plauderte sie aus, dass sie Dressur reitet und demnach offenbar ihre Begeisterung für Pferde teilt. Drei ihrer Einhufer hat Lara sogar mit zu ihr genommen: "Ich habe meine Pferde in einem Pensionsstall stehen."

RTL / Stefan Gregorowius Melanie und Lara bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL Franzi, Melanie und Pferdewirtin Lara bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Pferdewirtin Lara, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

