Sie zeigen ihre Anteilnahme! An Silvester sorgte die Nachricht von Betty Whites (✝99) Tod für große Bestürzung. Die US-Amerikanerin war 1949 als Moderatorin bekannt geworden und hatte in ihrer Jahrzehnte währenden Karriere in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt – unter anderem in der beliebten Produktion Golden Girls. Vielen Fans war es offenbar ein Bedürfnis, Abschied von ihrem Star zu nehmen: Vor Bettys Haus wurden Blumen niedergelegt.

Betty hatte zuletzt in Brentwood im US-Bundesstaat Kalifornien gelebt. Auf Fotos ist zu sehen, wie Fans an einem Baum vor ihrer Auffahrt Blumen und Kerzen ablegen. Still gedenken sie dort der Schauspielerin, ohne die sich viele das US-Fernsehen kaum vorstellen können. Auch Polizeiwagen sind auf dem Anwesen zu sehen, es wurde jedoch bereits verlautbart, dass die Beamten von einem natürlichen Tod ausgehen.

Doch nicht nur an Bettys letztem Wohnort gedachten ihr die Menschen. Auch auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood waren Zeichen der Trauer zu sehen: Auf ihrem Stern wurden Blumen, Plüschtiere und Fotos niedergelegt.

Anzeige

Backgrid Blumen vor dem Haus der verstorbenen Schauspielerin Betty White

Anzeige

Getty Images Betty White im Rockefeller Plaza in New York, 2015

Anzeige

Backgrid Blumen auf Betty Whites Stern auf dem Walk of Fame

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de