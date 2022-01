Trixi Giese (22) durfte sich offenbar über einen Neujahrskuss freuen! Im Juni 2021 gingen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund Felix getrennte Wege. Das Paar hatte sich auseinandergelebt. Einen Schlussstrich gezogen zu haben, hat das Model nicht bereut – und offenbar auch nicht lange Trübsal geblasen, denn: Im Netz präsentierte Trixi nun einen neuen Mann an ihrer Seite und teilte ein süßes Knutschfoto.

Via Instagram postete die 22-Jährige mehrere Schnappschüsse ihrer Silvesterfeier mit Freunden. Und dabei hatte Trixi eine ganz besondere Begleitung: Gleich auf dem ersten Bild turtelt und knutscht die Beauty mit ihrem neuen Freund. "Dankbar, glücklich und verliebt", titelte die Berlinerin zu dem Foto. Für diese Emotionen sorgt offenbar Samy – so heißt ihr neuer Lover. Er lebt ebenfalls in Berlin und ist als Fotograf tätig.

Dabei hatte Trixi eigentlich nicht vorgehabt, sich sofort wieder in feste Hände zu begeben. Noch im September hatte sie im Interview mit Promiflash angemerkt: "Ich genieße gerade einfach die Zeit alleine oder treffe mich mit Leuten." Alles andere habe sie auf sich zukommen lassen wollen – und ist dabei wohl Samy begegnet.

Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese mit ihrem Ex-Freund Felix, März 2020

Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de