Nach Standesamt: So schön war Trixi Gieses große Hochzeit

Trixi Giese (24) und ihr Partner Samy Neo könnten wohl kaum glücklicher sein: Nachdem die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Fotograf im vergangenen Jahr standesamtlich geheiratet hatten, stand am Sonntag endlich die große Hochzeit in Frankreich an. Auf dem Château de Caumont gab sich das Paar in einer romantischen Kulisse erneut das Jawort. "Hab' gerade die Liebe meines Lebens geheiratet", schwärmt Trixi zu einer Reihe von Hochzeitsbildern auf Instagram. Darauf posiert die Blondine in einem traumhaften Kleid in Weiß mit langer Schleppe, während ihr Gatte einen eleganten Smoking in Schwarz trägt.

Wie aktuelle Social-Media-Storys zeigen, befanden sich unter den Gästen einige bekannte Gesichter – beispielsweise die GNTM-Girls Toni Dreher-Adenuga (24) und Maureen Adim. Auch Trixis Fans scheinen ihr das Liebesglück von ganzem Herzen zu gönnen. "Wunderschönes Paar. Nur das Beste für euch, genießt es" oder "Selten so schöne Hochzeitsbilder gesehen! Mag ich sehr – traditionell und modern zugleich und ihr zwei so süß am Strahlen!", lauten nur zwei der begeisterten Reaktionen in der Kommentarspalte.

Trixi und ihr Samy gehen bereits seit mehreren Jahren gemeinsam durchs Leben. Anfang 2022 machte die 24-Jährige ihre Beziehung mit einem süßen Pärchenfoto im Netz öffentlich. Im Dezember desselben Jahres verriet die Influencerin dann, dass die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen. Danach ging es Schlag auf Schlag: Nach der Verlobung im Februar 2023 folgte nur einen Monat später ihre standesamtliche Trauung.

Anzeige Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Partner Samy im November 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Mann im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige