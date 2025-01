"Panik": Trixi Neo hatte einen schweren Start ins neue Jahr

In den sozialen Medien gewährt Trixi Neo (25) regelmäßig Einblicke in ihren privaten Alltag. Dass die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin dabei auch vor schwierigen Themen nicht zurückschreckt, beweist sie auf Instagram. "Meine Vermutungen sind wahr geworden. Ich bin heute mit Panik aufgewacht und daher fühlt sich alles schwer an", erklärt Trixi zu einem Video, in dem sie weinend am Tisch sitzt und von ihrem Ehemann Samy getröstet wird. Die Zeit nach Weihnachten und Neujahr sei nicht gerade einfach für die Influencerin: "Ich bekomme so viel Druck wegen der ganzen Jahresrückblicke, Vorsätze, Sportprogramme und Morgenroutinen. Ich verurteile mich so sehr, dass es innerlich etwas bei mir auslöst und mein Körper schwach wird. Januar ist für mich die schlimmste Zeit im Jahr."

Eigentlich habe die 25-Jährige versucht, ihre aktuelle Gefühlslage zu verbergen. "Aber ich lag Anfang Januar tagelang im Bett und habe gegrübelt. Meine Bildschirmzeit explodiert, ich bin den ganzen Tag auf Social Media, schaue mir alles an und tue mir damit keinen Gefallen", reflektiert die Influencerin. Dennoch bleibt Trixi positiv, wie sie weiter verrät: "Ich bin stolz, dass ich aufgestanden bin und mir was zu essen gemacht habe. Wollte euch nur einen kleinen Reminder geben, dass es okay ist, nicht okay zu sein."

Dabei kann Trixi auf ein besonderes Jahr zurückblicken: Im Oktober stand die große Hochzeit in Frankreich mit ihrem Samy an. Auf dem Château de Caumont gab sich das Paar in einer romantischen Kulisse erneut das Jawort. 2023 hatten die beiden bereits standesamtlich geheiratet – und das nur einen Monat nach ihrer Verlobung. "Für uns war von Anfang an klar, dass wir, wenn wir uns verloben, gerne heiraten wollen – das ist wahrscheinlich bei jedem anders. Und ich glaube, es gibt einfach keine Liebesformel, die sagt, [...] wie viel Zeit man braucht zwischen Verlobung und Hochzeit", gab sie damals gegenüber Promiflash preis.

Anzeige Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Neo im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / trixigiese Samy und Trixi Neo, Oktober 2024

Anzeige Anzeige