Trixi Giese gewährt Einblicke: So schön war ihre Hochzeit!

Trixi Giese (23) spricht erstmals ausführlich über ihre Hochzeit! Die einstige Kandidatin von Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel gab ihrem Liebsten Samy Neo Anfang März das Jawort. Im Promiflash-Interview berichtet die Influencerin jetzt von ihrem großen Tag. "Es war ja die standesamtliche Hochzeit – und die haben wir ganz gemütlich mit unseren engsten Leuten, also Familie und Freunde [verbracht], aber wir waren nur zehn", ruft sie sich in Erinnerung. Im Video bekommt ihr alle Infos zu Trixis Trauung...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de