Nach Hochzeit: Trixi Giese hat ihren Nachnamen geändert

Trixi Giese (24) hat den Bund fürs Leben geschlossen und nicht nur das! In einer langen Nachricht auf Instagram teilte sie weitere News mit: "Wie soll ich es sagen? Ich stehe jetzt als Trixi Neo vor euch." Mit dieser Botschaft verkündete die GNTM-Bekanntheit die Annahme des Nachnamens ihres Partners – was beide anscheinend ziemlich emotional machte. Denn dazu teilte die Blondine ein Bild mit ihrem Ehemann, wie beide weinen.

"Nach sechs Jahren habe ich heute meinen Namen geändert, und jeder einzelne von euch schenkt mir so unglaublich viel Liebe und Kraft! Ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich bin, und jedes Mal, wenn ich eure Nachrichten lese oder euch in Person sehe, weiß ich ganz genau, warum ich das hier mache", bedankte sie sich gleichzeitig bei ihren Followern. Anscheinend bedeutet der Namenswechsel auch eine neue Ära für die 24-Jährige.

Bekannt wurde Trixi durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Germany's Next Topmodel", in der sie die Zuschauer mit ihrer Ausstrahlung begeisterte. Seitdem hat sie sich in der Influencerwelt etabliert und arbeitet erfolgreich an verschiedenen Projekten. Neben ihrer beruflichen Laufbahn legt sie großen Wert auf die Beziehung zu ihren Fans und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben. So präsentierte sie auch stolz Fotos ihrer wunderschönen, großen Hochzeit in Frankreich, die vor wenigen Tagen stattfand.

Anzeige Anzeige

Instagram / trixineo Trixi Neo und ihr Ehemann Samy

Anzeige Anzeige

Instagram / trixigiese Samy Neo und Trixi Giese, Oktober 2024

Anzeige Anzeige