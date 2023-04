"So liebevoll": Trixi Giese schwärmt von ihrem Ehemann Samy

Trixi Giese (23) könnte wohl kaum glücklicher sein! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster Samy Neo gingen Anfang März den Bund der Ehe ein: Das Paar gab sich im Rahmen einer kleinen Feier im Beisein ihrer Familien das Jawort – und zwar nur rund einen Monat nach der Verlobung. Im Promiflash-Interview schwärmt Trixi jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Mann!

Am Rande des TikTok-Events #ForYouFest gewährt die Influencerin gegenüber Promiflash einen Einblick in ihr Ehemann – und dabei erklärt sie auch, welche Eigenschaft sie an ihrem Samy besonders schätzt. "Seine Aufmerksamkeit. Also wirklich, er ist so ein aufmerksamer Mensch. Er hilft mir in so vielen Situationen und in so vielen Facetten", betont Trixi und verdeutlicht zudem: "Und er ist einfach so liebevoll!"

Zusätzlich verdeutlicht Trixi auch die besondere Bindung, die sie und Samy haben. "Wir waren schon immer ein sehr eingespieltes Team. Für uns ist einfach wichtig, dass sich jeder selbst entwickeln kann – und ich glaube, das ist auch wichtig, damit der andere Partner atmen kann", erzählt die Blondine.

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Mann im Februar 2023

ActionPress Trixi Giese und Samy Neo, Influencer

