Einen Monat verlobt: Darum heiratete Trixi Giese so schnell

Trixi Giese (23) hatte es offenbar eilig! Im Januar 2022 hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt gegeben, dass sie rund vier Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Freund wieder in festen Händen ist. Ein Jahr später stellte ihr ihr Liebster Samy dann auch schon die Frage aller Fragen – und keinen Monat später sind die beiden auch schon verheiratet! Doch wieso ging bei Trixi und Samy plötzlich alles so schnell? Promiflash hat nachgehakt...

"Also für uns war von Anfang an klar, dass wir, wenn wir uns verloben, gerne heiraten wollen – das ist wahrscheinlich bei jedem anders. Und ich glaube, es gibt einfach keine Liebesformel, die sagt, [...] wie viel Zeit man braucht zwischen Verlobung und Hochzeit", stellt Trixi im Promiflash-Interview klar. Wie schnell man die nächsten Schritte gehe, müsse jeder für sich selbst entscheiden – bei Samy und ihr habe es sich richtig angefühlt: "Wir haben einfach einen Termin bekommen und dachten: Passt doch einfach, lass es uns einfach machen!"

Geändert hat sich nach ihrer Blitz-Hochzeit für die beiden aber nur auf dem Papier etwas. "Es ist alles wie immer. Wir waren schon immer ein sehr eingespieltes Team. Für uns ist es einfach wichtig, dass jeder sich selbst entwickeln kann", erklärt die 23-Jährige ihr Geheimrezept für eine glückliche Ehe.

