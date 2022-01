Rebecca Ferguson (35) kann bald ihre erste Hochzeit planen! Nachdem sie den ehemaligen One Direction-Sänger Zayn Malik (28) gedatet hatte, soll die Musikerin 2019 mit ihrem heutigen Partner, dem Sportagent Jonny Hughes, zusammen gekommen sein. Die beiden haben ihre Liebe aber nie an die große Glocke gehängt – man sieht sie nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Auch große Liebesbekundungen sind eigentlich nicht ihr Ding. Doch für diese große Neuigkeit machte die ehemalige X Factor-Kandidatin jetzt eine Ausnahme: Rebecca und Jonny haben sich an Silvester verlobt!

Das gab die Sängerin jetzt ganz stolz auf Instagram bekannt: "Ich bin so glücklich, dass ich meine Verlobung mit der Liebe meines Lebens bekannt geben kann. Träume können also doch wahr werden!" Auf Twitter ergänzte sie: "Nachdem ich in meinem Leben schon so viel durchgemacht habe, bin ich umso glücklicher, dass ich die Liebe gefunden habe – und ich freue mich auf das nächste Kapitel!" Dazu veröffentlichte Rebecca eine ganze Reihe Pärchenfotos mit ihrem zukünftigen Ehemann. Die beiden wirken überglücklich zusammen!

Ihre Fans und Freunde flippten in den Kommentaren natürlich total aus! Ihre britische TV-Kollegin Lizzie Cundy schrieb: "Wow! Herzlichen Glückwunsch, Darling! So aufregend!" Auch die UK-Love Island-Bekanntheit Olivia Buckland freute sich: "Herzlichen Glückwunsch, mein Engel!"

Anzeige

Instagram / rebeccaferguson__ Rebecca Ferguson mit ihrem Verlobten Jonny

Anzeige

Instagram / rebeccaferguson__ Rebecca Ferguson mit ihrem Verlobten Jonny

Anzeige

Instagram / rebeccaferguson__ Rebecca Ferguson, Sängerin

Anzeige

Eine Verlobung an Silvester – total romantisch oder zu klischeehaft? Ich finde das total schön! Das wäre mir zu kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de