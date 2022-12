"Glücklich bis ans Ende": Rebecca Ferguson hat geheiratet!

Rebecca Ferguson (36) hat "Ja" gesagt. Die britische Sängerin ist seit 2019 mit dem Sportagenten Jonny Hughes zusammen. Auch wenn das Paar sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigt, verkündeten die beiden ihren Fans Anfang Januar 2022 eine schöne Nachricht: Sie haben sich verlobt. Nicht ganz ein Jahr später scheint der große Tag nun gekommen: Rebecca und Jonny haben endlich geheiratet!

An ihrem Hochzeitstag ließ Rebecca sich von Hello! begleiten. Das Hochzeitsfoto zeigt ein sichtlich zufriedenes Pärchen und gibt einen ersten Einblick in den besonderen Tag. "Und so einfach leben sie glücklich bis ans Ende", schreibt die 35-Jährige. Das Hochzeitskleid der Musikerin sticht besonders ins Auge: Sowohl der Schleier als auch das Kleid selbst sind über und über mit Perlen und Glitzersteinen bestickt. Dazu trägt sie die Haare offen und ein kleines Diadem. Jonny hingegen setzt nicht auf den typisch schwarzen Smoking, sondern trägt einen hellblauen Dreiteiler mit roséfarbener Krawatte.

Einen Vorgeschmack auf ihr Hochzeitskleid gab Rebecca schon im September. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich im Brautmodengeschäft. Dort zeigte sie die Rückseite ihrer Robe und offenbarte den langen Schleier und die riesige Schleppe. "Jede Cinderella findet ihr Happy End", meinte sie zwischen all den weißen Kleidern.

Instagram / rebeccaferguson__ Rebecca Ferguson, Sängerin

Instagram / rebeccaferguson__ Rebecca Ferguson mit ihrem Verlobten Jonny

Instagram / rebeccaferguson__ Rebecca Ferguson, September 2022

