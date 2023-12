Nach Missbrauchsvorwurf: Rebecca Ferguson wurde bedroht!

Rebecca Ferguson (37) gewann 2010 die siebte Staffel der Catingshow X Factor und ist seither erfolgreich in der Musikbranche tätig. Die Sängerin hat aber nicht nur positive Erfahrungen im Laufe ihrer Karriere gemacht: Bereits vor rund zwei Jahren berichtete die "I Hope"-Interpretin von Todesdrohungen gegen sie. Diese wären die Reaktion auf ihr Aufbegehren gegen dunkle Machenschaften innerhalb des Musikgeschäftes gewesen. Nun enthüllt Rebecca einen weiteren schockierenden Vorfall!

"Ein Mann brach in mein Haus ein und setzte sich zu meinem Kind, um mich daran zu hindern, meine Meinung zu sagen", schildert die 37-Jährige gegenüber Metro.co.uk. Die Künstlerin weiß jedoch genau, wer die Schuld daran trägt: "Das geht auf sehr hochrangige Leute in der Branche zurück. Dieser Vorfall war einer von vielen Vorfällen in meiner Karriere, bei denen ich in Angst vor diesen sehr, sehr, sehr mächtigen Männern lebte."

Rebeccas Aufschrei gegen Missstände innerhalb der Branche hatte sich aber nicht nur negativ ausgewirkt. "Simon Cowell (64) entschuldigte sich bei mir. Er lud mich zu sich nach Hause ein und sagte, es tue ihm leid, wie ich behandelt worden sei", erzählte sie gegenüber Mirror. Der britische Musikproduzent ist seit 2014 Juror bei der TV-Show "X Factor".

Rebecca Ferguson, Sängerin

Rebecca Ferguson, Sängerin

Rebecca Ferguson, Sängerin

