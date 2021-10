Rebecca Ferguson (35) bangt um ihr Leben! Als Zweitplatzierte in der siebten Staffel von X Factor hat die Britin in der Musikindustrie Fuß gefasst. Vor einigen Wochen erhob die Sängerin jedoch schwere Vorwürfe und sprach über sexuelle Belästigung in dem Business. Sie selbst sei Opfer einer festen Größe des Musikgeschäfts geworden. Nun meldete sich Rebecca mit weiteren besorgniserregenden Nachrichten: Sie schwebe möglicherweise in Lebensgefahr!

"Jemand, der jemandem sehr Wichtigen in der Industrie nahesteht, hat Kontakt zu mir aufgenommen und gesagt: 'Ich habe mir Sorgen um dich gemacht – ich dachte, sie würden dich umbringen'", erzählte die 35-Jährige gegenüber Mail on Sunday. Die Frau habe sich sogar danach erkundigt, ob sie Menschen hätte, die sie beschützen könnten – und sie sei nicht die Einzige gewesen. "Andere sind zu mir gekommen und haben mich gewarnt, auf mein Leben Acht zu geben, weil ich mich gegen diese grausamen Dinge, die in der Musikindustrie geschehen sind – und immer noch passieren – stelle."

Die Befürchtungen seien auch von den Behörden ernstgenommen worden. "Die Polizei hat mir angeboten, mich mit einem Flugzeug nach Paris zu schaffen, weil sie sich solche Sorgen um mich gemacht haben", verriet die Ex-Freundin von Zayn Malik (28).

Rebecca Ferguson, Sängerin

Rebecca Ferguson, Sängerin

Rebecca Ferguson, Sängerin

