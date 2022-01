Sie will mal etwas Neues ausprobieren! Bei Reality Shore geht es heiß her. Die Teilnehmer rund um Yasin Mohamed feiern bis zum Umfallen und flirten, was das Zeug hält! So landeten der Ex-Temptation Island-Kandidat und seine Auserwählte Mia Madisson bereits mehrmals im Bett. Bei einer Party kamen die beiden dann auf eine Idee: Sie wollen einen Dreier mit Gina Alicia starten – und schmieden sogar konkrete Pläne!

In der aktuellen Doppelfolge will Mia ihrem Yasin noch mehr einheizen und fängt an, mit Gina zu knutschen. Dabei fallen dem Tattoofan fast die Augen aus. Also kommen sie auf eine Ménage à trois zu sprechen: "Mal gucken, ob ich es geil finde. Man kann es ja mal ausprobieren. Aber ich mache nichts bei dir", stellte Mia sofort gegenüber Gina klar. Zudem gab es noch eine klare Regel von der Schweizerin an Yasin: "Aber du machst nichts mit Gina!"

Die einstige "Temptation Island"-Verführerin war daraufhin aber etwas verwirrt. "Der Yasin hatte auf die ganze Dreiergeschichte richtig Bock gehabt, aber er darf mich ja im Endeffekt nicht anfassen. Ob es wirklich so viel Spaß für ihn macht, weiß ich nicht", erklärte Gina ihre Bedenken. Eigentlich wollten die drei sofort loslegen, sobald sie zurück in der Villa sind. Ob es wirklich zu dem Dreier gekommen ist, wurde jedoch nicht gezeigt.

Joyn Gina Alicia und Mia Madisson bei "Reality Shore" 2021

Joyn Mia Madisson und Yasin Mohamed bei "Reality Shore"

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Reality-TV-Star

