Ex Yasin schwärmt von Paulina Ljubas und Tommys Beziehung

Yasin Mohamed (33) war einige Monate lang der Mann an Paulina Ljubas' (28) Seite. Seit 2023 übernimmt diesen Job jedoch sein Kumpel Tommy Pedroni (30). Ist die Situation für das Trio unangenehm? Überhaupt nicht, wie Yasin nun betont. "Meinen Segen haben sie", erklärt der Realitystar in seiner Instagram-Story und bezeichnet die beiden sogar als sein Lieblingspaar. Er führt weiter aus: "Tommy behandelt Paulina wirklich wie eine Prinzessin. Also die beiden, die lieben sich, das sieht man denen auch an."

Erstaunlicherweise hängen die Reality-TV-Kollegen auch gerne zu dritt ab. Vor rund einem Monat feierten sie sogar Tommys 30. Geburtstag als Trio mit einem Trip nach Salzburg. Damals begleitete Yasin den Tag auf seinen Social-Media-Profilen und sprach von einer Kombination, mit der "niemand, selbst ich nicht, gerechnet" hat. Sogar die Unterkunft in der österreichischen Stadt bewohnten die drei gemeinsam. "Dass ich mir eine Wohnung teile mit meiner Ex-Freundin und meinem Kumpel", staunte Yasin schmunzelnd.

Yasin und Paulina waren im Jahr 2022 für wenige Monate ein Paar. Bei Ex on the Beach trafen die beiden dann schließlich wieder aufeinander – dort wurden sie wieder intim, es flogen aber auch ordentlich die Fetzen. Bei Germany Shore lernte Paulina schließlich Tommy näher kennen. Einige Zeit nach der Ausstrahlung gaben sie schließlich ihre Beziehung bekannt. Für die Liebe ist die 28-Jährige 2023 sogar nach Nizza ausgewandert, in die Heimat ihres Liebsten.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed im März 2025

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

