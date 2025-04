So steht frisch getaufter Yasin Mohamed zu Sex vor der Ehe

Erst am Ostermontag ließ sich Yasin Mohamed (33) in der Hillsong Kirche in München taufen, und schon jetzt steht der Reality-TV-Star seinen Fans auf Instagram Rede und Antwort zu Themen, die ihn aktuell beschäftigen. In einer Frage-Antwort-Runde ging es dabei auch um seine Einstellung zum Sex vor der Ehe – ein Punkt, der in der christlichen Lehre klar geregelt ist. Yasin äußerte sich dabei offen und gab zu, seinen Lebensstil nicht sofort komplett umdrehen zu können: "Im besten Falle natürlich erst mit der Ehe. Aber mein ganzes Leben von null auf hundert sofort umkrempeln und alles perfekt zu machen… Das kann ich nicht versprechen."

Seine Worte treffen einen sehr privaten Nerv, vor allem weil der 33-Jährige in der Vergangenheit in zahlreichen TV-Formaten als Casanova bekannt wurde und dort keinen Hehl daraus gemacht hat, nichts anbrennen zu lassen. Doch heute nehme das Thema für ihn weniger Bedeutung ein, wie er ebenfalls verriet: "Sex oder Frauen an sich spielen momentan keine bedeutende Rolle bei mir." Dennoch betonte Yasin, dass dies ein Bereich sei, an dem er noch arbeiten wolle: "Es kommt, wie's kommt, aber das ist auf jeden Fall eine Baustelle." Seine ehrlichen Antworten zeigen, dass selbst ein der Öffentlichkeit zugewandtes Leben Raum für Veränderung und Entwicklung lassen kann.

Die Taufe markierte für Yasin einen radikalen Wendepunkt. Wie er bereits im "TrashTea"-Podcast erzählte, sei dieser Schritt von einer persönlichen Krise und einem damit einhergehenden spirituellen Erwachen geprägt gewesen. Nach einem Skandal, der in einer Anzeige einer Love Island-Kollegin mündete, und dem Verlust aller beruflichen Projekte stand der frühere Profisportler am Tiefpunkt. Doch die Hinwendung zum Glauben gab ihm neuen Halt. Er liest regelmäßig in der Bibel und hat seinen Lebensstil bewusst geändert. "Ich bin dadurch kein Heiliger", sagte er über seine Transformation. Bereits damals lobten einige Fans seinen Mut, während andere skeptisch blieben.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed im Jahr 2024

RTL II Yasin Mohamed, Realitystar

