Wunschkind: Mia Madisson verkündet zweite Schwangerschaft

Mia Madisson hat heute Morgen eine frohe Botschaft geteilt: Sie ist wieder schwanger. Die Influencerin erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Matteo Rocco ihr zweites Kind. Nur ein halbes Jahr, nachdem ihre Tochter Sarabi das Licht der Welt erblickt hatte, ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin erneut in freudiger Erwartung. Auf Instagram teilt Mia nun die Neuigkeiten auch mit ihrer Community: Dort postet sie einen Mitschnitt eines Videotelefonats, das sie mit ihrer besten Freundin geführt hat. Überglücklich zeigt sie ihr einen positiven Schwangerschaftstest, was beide Frauen vor Freude schreien lässt. "Wir sind alle sprachlos und freuen uns, ich hätte nie damit gerechnet, dass es so schnell wieder klappt", schreibt Mia dazu.

Im Interview mit 20 Minuten verrät Mia auch gleich noch ein paar weitere Einblicke. "Mir geht’s super, aber ich bin sehr nervös wegen der neuen Situation", erklärte die bald zweifache Mutter voller Vorfreude. Details zu ihrer aktuellen Schwangerschaftswoche oder wie lange sie bereits von der Neuigkeit wissen, wollen Mia und Matteo allerdings noch geheim halten. Obwohl das zweite Kind geplant, aber nicht aktiv "herbeigeführt" wurde, sei Mia überrascht, dass es so schnell geklappt habe. "Ich habe einfach meinen Zyklus getrackt, und dann hat es sofort funktioniert", verriet sie. Die werdende Mutter hat keine Präferenz für das Geschlecht des Babys, sondern wünscht sich vor allem, dass das Kind gesund ist.

Mia lebt derzeit mit ihrer Familie nahe der Schweizer Grenze, plant jedoch, in Zukunft in die Schweiz zurückzukehren, sobald ihre Kinder ins Schulalter kommen. Ursprünglich wollten sie und Matteo bereits im Frühjahr umziehen, doch aufgrund von Widerstand in ihrer neuen Nachbarschaft platzte dieser Plan kurzfristig. Bereits während der ersten Schwangerschaft betonte Mia, wie sehr ihr das Familienglück am Herzen liegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson mit ihrer Tochter, Mai 2025

Anzeige Anzeige