Tragischer Verlust: Mia Madisson erleidet fünfte Fehlgeburt

Reality-TV-Star Mia Madisson hat ihren Fans auf Instagram eine tragische Nachricht überbracht: In einer emotionalen Story gibt die 28-Jährige bekannt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat – und das zum fünften Mal. Erst vor wenigen Wochen hatte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin verkündet, dass sie und ihr Ehemann Matteo Rocco erneut Nachwuchs erwarten. Mit bewegenden Worten wie "Fünfmal Hoffnung gespürt, fünfmal wieder losgelassen" teilt Mia nun ihre Gefühle und ihren Schmerz mit ihrer Community.

Die Schwangerschaftsneuigkeiten kamen für Mia und Matteo nach der Geburt ihrer Tochter Sarabi im Dezember wie ein Segen – doch das Glück sollte nicht anhalten. Gleichzeitig begann das Paar, ein neues Kapitel in der Schweiz aufzuschlagen, nachdem sie eine Wohnung im Kanton Zürich gefunden hatten. Mia hatte öfter darüber gesprochen, näher bei ihrer Mutter sein zu wollen, nachdem die Familie bis 2024 in Deutschland gelebt hatte. Trotz der freudigen Pläne und des Umzugs im letzten Jahr muss das Paar nun einen herben Rückschlag verkraften.

Mia wurde vielen durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow "Der Bachelor" im Jahr 2018 bekannt. Mittlerweile hat sie sich eine große Fangemeinde auf Social Media aufgebaut, die an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilnimmt. In der Vergangenheit teilte Mia bereits emotionale Einblicke in ihren Kinderwunsch sowie die Herausforderungen ihrer bisherigen Fehlgeburten. Besonders die Geburt ihrer Tochter Sarabi gab ihr und Matteo neuen Lebensmut. Mit ihrem offenen Umgang möchte Mia anderen Betroffenen Hoffnung schenken und sie wissen lassen, dass sie in ihrem Schmerz nicht allein sind.

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, TV-Bekanntheit

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Realitystar

Instagram / shhhmadisson Reality-TV-Bekanntheiten Matteo Rocco und Mia Madisson mit ihrem Baby Sarabi Gaetana