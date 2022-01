Waren Philipp Mickenbecker (✝23) und seine YouTube-Kollegin Janet mehr als nur Freunde? Diese Frage haben sich ihre Fans schon oft gestellt! Vor seinem tragischen Tod im Juni produzierte der Webstar, der einen langen Kampf gegen den Krebs geführt hatte, noch fleißig Content für seine Community – immer mit dabei? Seine Freundin Janet! Die beiden schienen viel Zeit miteinander verbracht zu haben. In welcher Beziehung standen sie und Philipp wohl zueinander? Waren sie wirklich nur befreundet?

Diese brennende Frage ihrer Fans beantwortete die 25-Jährige jetzt in einem neuen YouTube-Video: Janet und Philipp waren "nur" gute Freunde! Nachdem sie ihn Anfang 2018 mit dem Rest der YouTuber-Crew kennengelernt hat, habe die Studentin den Tüftler in ihr Herz geschlossen: "Gerade mit Philipp konnte ich supergut über private Dinge reden. Mit Philipp habe ich dann angefangen, viel privat zu machen. Wir haben teilweise bis in die Nacht gesprochen über superviele Dinge", schwärmte Janet. "Daraus hat sich dann eine supergute Freundschaft entwickelt. Ich würde sagen, dass er mein bester Freund war, mit dem ich alles teilen konnte. Ich glaube, andersherum war das genauso."

Und was hat ihre Freundschaft ausgemacht? Laut Janet: ihre gemeinsamen Bauprojekte für YouTube und Co.! "Ich glaube, ich hatte schon immer die Faszination, etwas mit den Händen zu bauen. Das war etwas, was Philipp und mich zusammengebracht hat oder verbunden hat: Dass wir beide superneugierig waren, wie Sachen funktionieren", erzählte die Filipina.

Instagram / janeti_m Philipp Mickenbecker mit seiner besten Freundin Janet

Instagram / the_real_life_guys Philipp Mickenbecker, Erik Westphal, Johannes Mickenbecker und Janet

Instagram / janeti_m Philipp Mickenbecker und seine beste Freundin Janet

