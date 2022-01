Loredana Zefi hat von ihrer Zukunft offenbar ganz genaue Vorstellungen! Seit Jahren führen die Rapperin und ihr Ex Mozzik eine On-off-Beziehung. Doch auch wenn die beiden aktuell getrennt sind, sind sie doch für immer miteinander verbunden – nämlich durch ihre gemeinsame Tochter Hana. Das Verhältnis zwischen den Musikern ist durchaus gut. Für die Künstlerin ist das vielleicht auch der Grund, warum sie einen Schritt weiter in diese Richtung denkt: Loredana wünscht sich mit Mozzik nämlich eine Patchwork-Familie!

Ihr Leben hat sich Lori anders vorgestellt, wie sie jetzt im Promiflash-Interview verriet: "Ich hab mir gewünscht, dass ich mit demselben Mann zusammenbleibe und Kinder habe." So sollte es letztendlich nicht kommen – doch die gebürtige Schweizerin ist zuversichtlich. "Ich sage, dass ich jetzt in meinem Leben an einem Punkt angelangt bin, an dem ich merke, dass eine Patchwork-Familie eventuell gar nicht so schlimm ist", erklärte die 26-Jährige. Sollte der Fall eintreten, dass sie oder ihr Ex einen neuen Partner oder neue Partnerin finden, dann könne auch Töchterchen Hana davon profitieren: "Dann hat sie sogar noch mehr Liebe als jemand, der nur so was kennt wie ich – wir sind zehn Kinder, alle von dem gleichen Vater und der gleichen Mutter."

Sogar eine weitere Hochzeit will Loredana nicht ausschließen: "Ich würde mich voll freuen, selbst wenn es dreimal passiert." Ist dafür denn auch schon ein potenzieller Partner in Aussicht? "Nee, ich bin auch gar nicht auf der Suche. Ich bin sehr zufrieden mit mir selber, das hört sich vielleicht sehr arrogant an – aber ich genieße mein Leben", stellte die "Rosenkrieg"-Interpretin klar. Derzeit genießt sie zwar die Zeit mit ihren Liebsten, gibt die Hoffnung aber noch nicht auf: "Ich glaube wieder an die wahre Liebe und hab auch voll Bock darauf!"

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Instagram / loredana Loredana, Künstlerin

