Hana wird sechs: Loredana schwärmt von ihrem Töchterchen

Loredana Zefi (29) ist nicht nur erfolgreiche Rapperin, sondern auch eine echte Vollblutmama. Ihre kleine Tochter Hana ist für ihre Fans keine Unbekannte – und feiert am heutigen Mittwoch ihren sechsten Geburtstag. Zu diesem Anlass fand die "Rosenkrieg"-Interpretin ein paar besonders niedliche Worte für ihren Schatz in ihrer Instagram-Story. "Alles Liebe zum Geburtstag, meine wunderschöne Tochter. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Mein größtes Geschenk für immer. Ich liebe dich, Hana. Deine Mama", schreibt sie zu einem Foto, auf dem das Mädchen die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspustet.

Den Rest des Tages füllt die Schweizerin ihre Social-Media-Story mit verschiedenen Rückblicken von süßen Fotos und Videos von sich und ihrer Tochter, die sie im Laufe der vergangenen sechs Jahre mit ihrer Community geteilt hat. Unter einigen der Beiträge sammeln sich die Glückwünsche für das Geburtstagskind. Loredanas Fans lieben das Mama-Tochter-Duo und freuen sich über die regelmäßigen Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Im vergangenen August postete die 29-Jährige zuletzt ein niedliches Video, auf dem sie mit ihrer Tochter herumalberte und tobte. "Meine beste Freundin", schrieb sie zu dem Clip.

Hana stammt aus Loredanas Ehe mit dem kosovarischen Rapper Mozzik, dem sie 2018 das Jawort gab. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter hielt ihr Beziehung jedoch nicht mehr lange. "Wir hatten plötzlich unterschiedliche Interessen. Ich wollte bei der Kleinen bleiben, mich kümmern, nicht mehr so viel reisen. Er lebte weiter den Rapper-Lifestyle wie vor der Geburt", beschrieb sie die Krise in einem Interview mit Spiegel. Diese schwierige Zeit hat die diesjährige DSDS-Jurorin aber heute aber hinter sich gelassen, ihre Vergangenheit verarbeitete sie in einem autobiografischen Buch. Liebestechnisch sieht es inzwischen auch wieder ganz rosig in ihrem Leben aus: Seit Ende 2022 ist sie glücklich mit dem BVB-Star Karim Adeyemi (22) liiert.

Instagram / loredana Loredana und ihre Tochter im Juli 2023

Instagram / loredana Fußballer Karim Adeyemi und Rapperin Loredana Zefi

