Kommt Loredana Zefi und Mozziks gemeinsame Tochter Hana später wohl mal genau so groß raus wie ihre Eltern? Im Dezember 2018 erblickte das kleine Mädchen der Rapstars das Licht der Welt. Auch wenn das Paar inzwischen wieder getrennte Wege geht, könnten sowohl Mama Lori als auch Papa Mozzik kaum stolzer auf ihren Nachwuchs sein. Ob Hana auch das musikalische Talent in die Wiege gelegt worden ist?

"Sie ist auf jeden Fall krass, was das angeht", verriet Loredana im Interview mit Promiflash. Die Mucke ihrer Eltern höre die kleine Maus bereits lange vor der regulären Veröffentlichung – spätestens zum Release sitzt dann offenbar auch der Text schon perfekt zum Mitsingen. Davon ist Hanas Oma jedenfalls nicht überrascht. "Meine Mutter sagt immer, was ich denn erwartet habe – der Vater ist Musiker, die Mutter ist Musikerin, das liegt im Blut", erzählte Lori. Dass es bei Hana nun tatsächlich so eingetreten ist, kann sie aber noch immer nicht fassen.

Doch weiß die knapp Dreijährige überhaupt, wie erfolgreich ihre Eltern sind? "Sie ist auf jeden Fall ein riesiger Fan von uns beiden", erklärte Loredana. Dass Mama und Papa rappen, sei ihr sicherlich auch bewusst, aber nicht wie berühmt sie in der Öffentlichkeit sind. "Darüber bin ich auch erst mal ganz froh", gab die "Rosenkrieg"-Interpretin offen und ehrlich zu.

Instagram / loredana Loredana und Mozzik, Mai 2021

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

