Haben sie genug von Los Angeles? Bill (32) und Tom Kaulitz (32) sind in Magdeburg aufgewachsen. Nachdem sie als Teenager mit ihrer Band Tokio Hotel durchgestartet waren, verschlug es sie jedoch in die USA. Was anfänglich viele für eine Schnapsidee hielten, ist mittlerweile eine echte Erfolgsstory – denn den Zwillingen gefällt es im sonnigen Kalifornien richtig gut! Aber auch für immer? Oder können sich die Brüder eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen?

Bei der Silvestershow "Willkommen 2022" war Bill per Videochat zugeschaltet. Moderator Johannes B. Kerner (57) sprach dabei auch die weitere Lebensplanung der Musiker an – und eine Rückkehr nach Magdeburg. Doch da blieb Bill vage: "Wir sind auch viel in Deutschland, aber Amerika ist schon unser Zuhause auf jeden Fall." Einen baldigen Umzug nach Deutschland schloss der 32-Jährige jedenfalls aus.

Doch womöglich dürfen sich die Fans beim kommenden Silvester über eine Tokio-Hotel-Show am Brandenburger Tor freuen – dazu lud der Gastgeber Bill nämlich ausdrücklich ein. "Wir machen ganz viel, ein neuer Song kommt auch im Januar raus. Wir kommen gerne. Wir spielen gerne bei euch nächstes Jahr", freute sich der Sänger.

Anzeige

Getty Images Johannes B. Kerner auf dem Ball des Sports in Wiesbaden im Februar 2018

Anzeige

ActionPress Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei einer Filmpremiere

Anzeige

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de