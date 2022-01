Was war William Lopes' Grund, Raphaela Rausch allein im Boom-Boom-Room zurückzulassen? Eigentlich sollten sich die beiden Are You The One?-Singles bei einem privaten Date besser kennenlernen und vielleicht sogar näherkommen. Doch anstatt neben der Blondine einzuschlafen, ließ der gebürtige Brasilianerin Ela eiskalt sitzen und eilte zu deren Konkurrentin Dana Feist – immerhin hat er auch an ihr Interesse. Doch war das der einzige Grund für Williams Abfuhr?

"Ich habe mich mit dem Gedanken nicht anfreunden können, die Nacht mit Raphaela zu verbringen, weil ich wusste, dass es Dana sehr stört", stellte der Vater einer kleinen Tochter nun im Interview mit Promiflash klar. Dass er Raphaela mit dieser Entscheidung verletzen könnte, sei ihm vorab bewusst gewesen – aber: "Ich war in diesem Moment einfach mehr auf Dana eingestellt!" Eine von beiden würde in dieser Situation nun mal enttäuscht werden.

"Die Entscheidung habe ich nicht bereut. Es war das Richtige", erklärte William rückblickend. Auch wenn Raphaela im ersten Moment alles andere als erfreut darauf reagierte, ist sich der Muskelmann sicher, dass sie Williams Entscheidung grundsätzlich auch richtig fand.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

