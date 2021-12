Diesen Abend hatte sich Raphaela Rausch sicherlich anders vorgestellt! In der aktuellen Are You The One?-Folge bekam die Blondine die Möglichkeit ein paar Stunden mit einem Date ihrer Wahl im Boom-Boom-Room zu verbringen – die Beauty entschied sich für William Lopes. Ein romantischer Abend hätte allerdings anders ausgesehen: Der Hottie ließ Raphaela sitzen und verbrachte die Nacht lieber bei den anderen Kandidaten!

Da lagen Raphaela und William schon im Bett nebeneinander, dann entschied sich der Lockenkopf allerdings doch noch mal dazu, einen Rückzieher zu machen. "Ich kann es ihr nicht antun", erklärte der gebürtige Brasilianer und spielte damit auf sein Verhältnis zu Single-Lady Dana Feist an, mit der er sich auch äußerst gut verstehe. "Das ist für mich dann schon megaverletzend gewesen", stellte Raphaela anschließend im Einzelinterview klar und brach in Tränen aus. Sie möchte William nun keine Aufmerksamkeit mehr schenken.

Auch bei einem weiteren Gespräch kamen Raphaela und William nicht mehr auf einen grünen Zweig. "Das macht für mich keinen Sinn mehr", erklärte die 27-Jährige. Der Muskelmann sei in ihren Augen nicht mehr das Perfect Match. Nach der Matching Night entschuldigte sich William dann aber doch noch bei Raphaela für die Entscheidung.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

