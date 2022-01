Sie ist im absoluten Babyglück! Die Reality-TV-Bekanntheit Sharelle Rosado feiert gerade einen absoluten Höhenflug mit der Netflix-Serie "Selling Tampa" – und der Ableger von Selling Sunset kommt bei den Fans ziemlich gut an. Doch für Sharelle läuft es nicht nur beruflich wie am Schnürchen: Im August 2021 verkündete sie zudem, dass sie ihren vierten Nachwuchs erwartet. Und jetzt war es endlich so weit: Sharelle ist zum vierten Mal Mama geworden!

Diese zuckersüße Neuigkeit teilte ihr Verlobter Chad Johnson nun der ganzen Welt mit. In einem emotionalen Instagram-Post verriet der ehemalige NFL-Spieler sogar die ersten Details – wie unter anderem den Namen und das Geschlecht seines Kindes. "Serenity 'Hurricane' Paula Johnson hat soeben das Licht der Welt erblickt", schrieb der 43-Jährige total glücklich über die Ankunft seiner Tochter. Sharelle hingegen hielt sich bisher noch bedeckt – lediglich ein paar Glückwünsche teilte sie in ihrer Insta-Story.

Dass die 33-Jährige wieder Nachwuchs erwartet, hatte sie im August dieses Jahres ziemlich überrascht. Gegenüber People hatte sie verraten: "Es war schockierend. Ich glaube, ich habe gleichzeitig geweint und gelacht. [...] Ich habe während der Dreharbeiten erfahren, dass ich schwanger bin – die Zeit vergeht also wie im Flug." Für ihren Partner Chad ist es mittlerweile Kind Nummer acht.

