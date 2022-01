Hat sie eigentlich was dagegen? Das Bachelor in Paradise-Pärchen Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) erwartet momentan Nachwuchs. Kurz nach der Ausstrahlung der Sendung zogen die Turteltauben deshalb auch schon zusammen und scheinen einfach unzertrennlich zu sein. Doch bald muss die Schwangere einige Zeit ohne ihren Liebsten auskommen. Denn er ist die Begleitung des Dschungelcamp-Kandidaten Filip Pavlovic (27). Doch was hält Samira von Serkans Abwesenheit?

In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" thematisierten sie nun Serkans Trip nach Südafrika mit dessen Kumpel Filip. Und Samira hat dazu eine ganz klare Meinung: "Ich finde das ja gar nicht schlimm, dass er geht, im Gegenteil." So könne die 28-Jährige nämlich das neue gemeinsame Nest nach ihrem Geschmack einrichten. "Ich werde einfach machen, lass dich überraschen, dir wird es gefallen", versicherte sie dem Regensburger daraufhin.

Außerdem gehe es der werdenden Mutter körperlich gut und beide Familien seien in der Nähe, falls etwas sein sollte. "Es ist ja auch nicht kurz vor dem Entbinden", betonte der Influencer. Deshalb könne er beruhigt nach Südafrika fliegen und Filip eine Stütze sein. Das gehöre einfach dazu, wenn man im Showbiz tätig ist, schloss Samira ab.

Instagram / serkan___yavuz, TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Serkan Yavuz und Filip Pavlovic

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

