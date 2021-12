Der Nachwuchs ändert nichts am Plan! Filip Pavlovic (27) erkämpfte sich Anfang des Jahres sein goldenes Ticket für das kommende Dschungelcamp. Zum Dreh in Südafrika sollte ihn sein Kumpel Serkan Yavuz (28) begleiten – doch der verkündete gerade, dass er bald Papa wird! Die beiden ehemaligen Bachelorette-Kandidaten lassen sich davon allerdings nicht beirren: Serkan will Filip weiterhin zur Produktion der beliebten Reality-Show begleiten.

In seiner Instagram-Story nahm Filip seine Fans jetzt mit hinter die Kulissen eines Interviews. In einem der Clips bekräftigte er, dass sich an seinem TV-Beistand nichts ändert: "Über den Dschungel wurde natürlich auch geredet. Und für alle, die es nicht wissen: Serkan begleitet mich nach Südafrika." In dem kurzen Video zeigten die Boys auch ihre Verbundenheit – der Bald-Papa gab dem Dschungel-Ersatzshow-Sieger einen freundschaftlichen Schmatzer auf die Wange.

Zudem gab sich Filip kämpferisch: Obwohl er als Wild-Card-Kandidat von vielen unterschätzt wird, wolle er sich in Südafrika die Krone aufsetzen. "Deine Worte in Gottes Ohr", wünschte ihm sein Begleiter Serkan in der kurzen Szene Glück.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Sieger der Dschungelshow 2021

TVNow Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

