Evanthia Benetatou (29) greift in die Fashion-Kiste! Eigentlich dreht sich in den sozialen Netzwerken der Reality-TV-Bekanntheit aktuell fast alles um ihren Nachwuchs: Letztes Jahr wurde die Ex-Bachelor-Kandidatin nämlich zum ersten Mal Mutter. Ihr kleiner Hosenmatz mit dem Namen George Angelos hält seine Mama nämlich ganz schön auf Trab. Doch jetzt hatte Eva offenbar mal Zeit, sich fashionmäßig wieder ordentlich auszutoben: Ihre Follower reagierten jedoch unterschiedlich auf den Look!

Auf Instagram postete Eva ein Foto von sich in einem Look, in dem sie eher selten zu sehen ist. Die Ex-Freundin von Chris Broy (32) trägt auf dem Pic einen schwarzen Hut, eine runde Sonnenbrille und einen hellgrünen Blazer mit passender Stoffhose. Fans fanden prompt, dass die Beauty einem Weltstar zum verwechseln ähnlich sieht: "Im ersten Moment dachte ich, du seist Lady Gaga (35)!", schrieb ein begeisterter User.

Anderen Followern missfiel jedoch vor allem die runde Brille der Influencerin. Evas Freund, Kamil Golik, fiel sogar ein ulkiger Vergleich ein: "Das erinnert mich so ein bisschen an Puck, die Stubenfliege bei Biene Maja", witzelte er, wobei ein anderer User eher Ähnlichkeit mit dem Grashüpfer Flip feststellte. Wie gefällt euch Evas Look? Stimmt unten ab!

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Bekanntheit

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Musikerin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

