Matthew McConaughey (52) und seine Frau, Designerin Camila Alves (39), sind offenbar immer noch verliebt wie am allerersten Tag. Seit 2006 gehen der Schauspieler und das Model zusammen mit ihren drei Kindern Levi (13), Vida (11) und Livingston (8) gemeinsam durchs Leben. Sein Privatleben wirkt sich dabei auch auf seine Karriere als Schauspieler aus. In einem Interview verriet der "Interstellar"-Darsteller nun selbst das einfache Geheimnis seiner glücklichen Ehe.

In der australischen Sendung Today Extra schwärmte der "Magic-Mike"-Darsteller, dass es nicht besser für ihn laufen könnte. "Mir geht es gut. Der Familie geht es gut. Die Hunde sind gesund und meine Frau will mich nicht rausschmeißen", scherzte er gegenüber des Moderators der Fernsehshow. Dabei sei es das Wichtigste, stets für ein harmonisches Miteinander zu sorgen und Probleme direkt aus der Welt zu schaffen, sobald welche auftreten. "Wenn die Dinge gut laufen, dann mach einfach weiter so. Wenn nicht, kümmere dich bald darum, damit Schwierigkeiten nicht auftauchen und dich später einholen", riet der 52-Jährige.

Außerdem schätzt Matthew nach all den Ehejahren vor allem, wie sehr ihn die brasilianische Schönheit herausfordert und fortlaufend ermutigt, auch beruflich sein Bestes zu geben. Mit den Worten "Papa geht zur Arbeit und der Zirkus geht mit ihm", soll ihn die 39-Jährige unter anderem dazu ermutigt haben, eine weitere Filmrolle anzunehmen. Dieses liebevolle Miteinander würde sich schließlich auch positiv auf seine Karriere auswirken, erklärte der Schauspieler.

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey mit seiner Frau Camila Alves und den Kindern Livingston, Levi und Vida, 2014

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, Filmstar

Anzeige

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey bei der "Sing 2"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de