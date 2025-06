Matthew McConaughey und Woody Harrelsons Show-Dreh gestoppt

Matthew McConaughey (55) und Woody Harrelson (63), die 2014 mit ihrer gefeierten Performance in der ersten Staffel von "True Detective" überzeugten, standen erneut gemeinsam vor der Kamera. Ihre neue Serie "Brothers", produziert von Apple TV+, sollte die besondere Verbindung der beiden Schauspieler auf humorvolle Weise aufgreifen. In der Show spielen sie überzeichnete Versionen ihrer selbst. Doch nun wurde die Produktion überraschend gestoppt: Showrunner David West Read verließ das Projekt aufgrund kreativer Differenzen. Laut Vanity Fair waren bereits acht von zehn Episoden abgedreht, als er seinen Ausstieg verkündete.

Die Serie sollte eine humorvolle Annäherung an die einzigartige Beziehung der beiden Schauspieler darstellen und war als Selbstpersiflage konzipiert. Matthew und Woody schlüpfen dabei in überspitzte Versionen ihrer selbst, während sie ihre Familien auf Matthews Ranch in Texas zusammenbringen. Die Rollen der Familienmitglieder wurden mit Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt, darunter Holland Taylor (82) als Matthews Mutter. Obwohl die Dreharbeiten das hielten, was das Konzept versprach, traf das plötzliche Aus nach dem Großteil der Arbeit sowohl Fans als auch Crew unerwartet. Laut Deadline gab es kreative Differenzen über das Ende der Serie. Wann die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden können, bleibt noch unklar.

Matthew und Woody verbindet eine langjährige Freundschaft, die weit über ihre gemeinsame Arbeit hinausgeht. Während eines gemeinsamen Urlaubs entstand einst die Idee, sie könnten Brüder sein – ausgelöst durch eine Bemerkung von Matthews Mutter über eine mögliche familiäre Verbindung. Trotz der Unterbrechung der Dreharbeiten werden die beiden Schauspieler sicherlich weiterhin eng miteinander verbunden bleiben. Woody sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er bekannt gab, eine Rolle in der Erfolgsserie "The White Lotus" aus familiären Gründen abgelehnt zu haben – ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig ihm persönliche Beziehungen und zwischenmenschliche Werte sind. Auch Matthew, Vater von drei Kindern, ist dafür bekannt, viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Getty Images Woody Harrelson und Matthew McConaughey bei den Emmy Awards 2014

ActionPress Holland Taylor bei der Second-Stage-Theater-Gala im November 2023

Getty Images Matthew McConaughey und Woody Harrelson