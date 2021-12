Na, wer ließ sich denn da mal wieder zusammen blicken? Tatsächlich schmissen sich Matthew McConaughey (52) und seine Frau Camila Alves (39) für eine Premiere in Schale – eine echte Rarität. Denn dass das Paar auf einem Event vorbeischaut, ist inzwischen eine wahre Seltenheit geworden. Zuletzt flanierten der Oscar-Gewinner und das Model im Januar 2020 bei einer Filmvorführung von "The Gentleman" gemeinsam über den Red Carpet. Fast zwei Jahre später beehrten sie nun erneut einen roten Teppich.

Der Anlass für dieses rare Outing: die Premiere des musikalischen Animationsfilms "Sing 2" am Sonntag in Los Angeles. In dem Streifen leiht Matthew dem Koala Buster Moon seine Stimme. Sein Look erinnert allerdings überhaupt nicht an den eines Beutelbären. Statt eines grauen Looks entschied sich der "Dallas Buyers Club"-Star für einen braunen Anzug, zu dem er ein schwarzes Seidenhemd kombinierte. Camila hingegen bezauberte in einem verspielten beigefarbenen Neckholderkleid, das farblich wunderbar mit dem Outfit ihres Mannes harmonierte.

Die Dreifach-Eltern waren aber natürlich nicht die einzigen Promis vor Ort. Neben Matthew waren auch weitere Stars des Films anwesend – wie etwa Scarlett Johansson (37), Halsey (27), Tori Kelly (28) Chelsea Peretti, Bono (61) und sein U2-Bandkollge The Edge (60).

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2018

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey bei der "Sing 2"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Getty Images Der Cast von "Sing 2"

