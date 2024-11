Matthew McConaughey lehnte 14-Millionen-Dollar-Rolle ab

Der Oscar-prämierte Schauspieler Matthew McConaughey (55) hat jetzt enthüllt, dass er gemeinsam mit seiner Frau Camila Alves (42) einen geheimen Karriere-Pakt geschlossen hat. Als er feststellte, dass ihm nur noch Rollen in romantischen Komödien angeboten wurden und er in Hollywood den Stempel des "RomCom-Typen" hatte, entschied er sich für einen radikalen Schritt. "Da ich nicht das tun konnte, was ich wollte, hörte ich mit dem auf, was ich tat", erzählte der Schauspieler im Podcast "Good Trouble". Zusammen mit seiner Familie zog er auf eine Ranch in Texas und beschloss, nur noch Rollen anzunehmen, die seinen Vorstellungen entsprachen.

Während dieser selbst auferlegten Auszeit lehnte Matthew sogar ein Angebot über 14,5 Millionen US-Dollar (entspricht etwa 13,7 Millionen Euro) für eine Action-Komödie ab. "Ich denke, das wurde in Hollywood als mein rebellischster Schritt wahrgenommen", erklärte er. Seine Weigerung, sich mit Rollen zufriedenzugeben, die nicht seinen kreativen Ansprüchen entsprachen, zeigte Wirkung. Hollywood begann, ihn in einem neuen Licht zu sehen, und bot ihm schließlich die dramatischen Rollen an, die er sich gewünscht hatte. So spielte er in Filmen wie "The Wolf of Wall Street" von Martin Scorsese (82) und "Interstellar" von Christopher Nolan (54) mit und feierte damit große Erfolge.

Ganze zwei Jahre lang hielt Matthew an dem geheimen Pakt mit seiner Frau fest. "20 Monate lang habe ich der Öffentlichkeit und der Industrie genau das vorenthalten, was sie von mir erwarteten", verriet der Hollywood-Star. Nach einer schwierigen Zeit hat sich das Warten für ihn endlich ausgezahlt. Über diese prägende Phase seines Lebens schreibt der Schauspieler auch in seinem neuen Buch "Greenlights".

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey im September 2024

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves mit ihren Kids (v.l.n.r.) Levi, Livingston und Vida

