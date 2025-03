Diese Marvel-Filmrolle lehnte Matthew McConaughey einst ab

Matthew McConaughey (55) hätte eine tragende Rolle im Marvel-Universum übernehmen können, entschied sich jedoch dagegen. Kino.de enthüllte nun, dass ihm die Rolle des Ego in "Guardians of the Galaxy: Volume 2" angeboten wurde, die dann schließlich an Kurt Russell (74) ging. Der Schauspieler lehnte damals ab, da er keine Ergänzung zu einem bereits etablierten Film-Franchise sein wollte. Stattdessen zog er die Rolle des Mannes in Schwarz in der Verfilmung von Stephen Kings (77) "Der Dunkle Turm" vor. Während "Guardians of the Galaxy: Volume 2" zu einem großen Erfolg wurde, entpuppte sich "Der Dunkle Turm" als herbe Enttäuschung an den Kinokassen.

Matthew versprach sich von der King-Adaption mehr künstlerische Freiheit und eine komplexere Figur. Dabei spielte er eine zentrale Rolle, die eine tragende Säule der Geschichte sein sollte. Allerdings wurde "Der Dunkle Turm" von Fans der Buchvorlage wie auch von Kritikern zerrissen – vor allem wegen der gehetzten Handlung und blassen Charaktere. Der Film konnte weltweit nur knapp über 113 Millionen US-Dollar einspielen, während "Guardians of the Galaxy: Vol. 2" mit einem Einspielergebnis von 864 Millionen US-Dollar und überwiegend positiven Bewertungen brillierte. Laut Kino.de könnte Matthews Alter im Vergleich zu Chris Pratt (45), der in "Guardians of the Galaxy" seinen Sohn spielte, ebenfalls ein Hindernis für die Besetzung gewesen sein.

Der Hollywood-Star, der in Filmen wie "Interstellar" und "Dallas Buyers Club" glänzte, ist bekannt für seine Vorliebe für originelle Rollen, die ihn künstlerisch fordern. Dabei trifft er seine Entscheidungen stets mit Bedacht: In Interviews betonte der dreifache Vater mehrfach, wie wichtig ihm die Balance zwischen Karriere und Familienleben ist. Seine Absage an Marvel unterstreicht, dass er sich nicht in ein vorgegebenes Schema pressen lässt – auch wenn nicht jede mutige Wahl zum Erfolg führt.

Getty Images Matthew McConaughey bei den Oscars 2024

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler, mit Ehefrau Camila und seinen Kindern

