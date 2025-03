Dieser "Titanic"-Rolle trauert Matthew McConaughey hinterher

Matthew McConaughey (55) offenbarte kürzlich, dass er beinahe die ikonische Rolle des Jack Dawson in dem Filmklassiker Titanic übernommen hätte. Im Podcast "Literally!" mit Rob Lowe (60) sprach der Schauspieler darüber, dass er sogar bereits Probeaufnahmen mit Kate Winslet (49) gemacht hatte. "Ich wollte die Rolle", erklärte Matthew offen und dementierte die Gerüchte, er habe die Rolle abgelehnt. Der Job ging jedoch letztendlich an Leonardo DiCaprio (50), was Matthew bis heute nicht ganz loslasse.

Die Entscheidung für Leonardo, der zusammen mit Kate eine unvergleichliche Leinwand-Chemie entwickelte, fiel laut Regisseur James Cameron (70) auch nicht sofort. Der Filmemacher erzählte 2023 im Interview mit People von seinen Schwierigkeiten beim Casting. Ursprünglich soll Leonardo kein Interesse an der Rolle gehabt haben, da er sich nach seiner Performance in "Romeo & Julia" nicht länger als romantischer Held festlegen lassen wollte. Nach etwas Überredung von James setzte er sich dann doch gegen andere Kandidaten wie Matthew durch.

Die verpasste Chance tat Matthews Erfolg im Filmgeschäft allerdings keinen Abbruch. Der in Texas geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch bereits mit "Die Jury" gefeiert und ergatterte in den folgenden Jahren andere namhafte Rollen. Während Leonardo mit "Titanic" zu einem der größten Stars seiner Generation aufstieg, fand Matthew seinen schauspielerischen Höhepunkt später mit anspruchsvollen Rollen wie in "Dallas Buyers Club", wofür er mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Anzeige Anzeige

ActionPress Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves mit ihren Kids (v.l.n.r.) Levi, Livingston und Vida

Anzeige Anzeige