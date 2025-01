Camila Alves teilt süße Throwback-Fotos mit ihren Kindern

Camila Alves (42) und Matthew McConaughey (55) sind stolze Eltern von drei Kindern. Der Hollywoodstar und seine Liebste präsentieren ihren Alltag mit dem Nachwuchs auch im Netz. Die neuesten Fotos von Camila auf Instagram sind jedoch besonders. Wegen der aktuell schweren Brände in Los Angeles erinnert sich das Model, das mittlerweile mit seiner Familie in Texas lebt, an ihre eigene Zeit in der Metropole. "Texas wird immer mein Zuhause sein, aber L.A. war mein Anfang...", schreibt sie. Auch wenn das Thema schwer ist, erfreuen sich die Fans an den niedlichen Throwback-Bildern, die sie teilt: Auf den Schnappschüssen sind unter anderem die drei Kinder im Kleinkindalter zu sehen. Ein emotionaler Rückblick, denn die Söhne Levi (16) und Livingston (12) sowie Tochter Vida (15) sind heute Teenager.

Tatsächlich gehen Camilas und Matthews Kinder mittlerweile ihre eigenen Wege – und das mit Erfolg. Vor allem Levi ist auf dem besten Weg, ein erfolgreicher Social-Media-Star zu werden. 2023 feierte er sein Debüt auf Instagram, wo ihm mittlerweile über 300.000 Fans folgen. Der 16-Jährige begeistert seine Community auf seinem Account nicht nur mit ästhetischen Fotos, die aus einer Modelmappe stammen könnten, sondern lässt sie auch an seinem Leben mit seinen berühmten Eltern teilhaben. Seine Schwester Vida trat vor einigen Jahren mit zarten elf Jahren in die Fußstapfen ihres Papas und wirkte in dem Animationsfilm "Sing 2" mit, in dem Matthew die Hauptrolle spricht. "Vida hat ein paar Zeilen in 'Sing 2'. Sie spielt ein Ferkel, das in Schokolade eintaucht und sagt: 'Das ist der beste Tag meines Lebens'", verriet der Schauspieler zu Gast in der "Tonight Show".

Anders als viele andere Hollywood-Ehen führen Matthew und seine Camila eine echte Bilderbuch-Ehe frei von Skandalen. Die beiden sind bereits seit 2007 ein Paar. Geheiratet wurde im Sommer 2012. Bis heute sind sie ein eingespieltes Team und unterstützen sich gegenseitig bei Events und Projekten. Vergangenes Jahr bewies Matthew seine Zuneigung in einem liebevollen Post zum Jahrestag. Als er und Camila im Juni bereits ihren zwölften Hochzeitstag feierten, teilte er ein Foto, auf dem er seine Liebste liebevoll auf die Stirn küsst. "Ich danke dir. Alles Gute zum Jahrestag!", schrieb der 55-Jährige schlicht, aber herzlich.

Laurent VU / SIPA Camila Alves mit ihren Kindern Levi und Vida, März 2023 in Paris

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey im September 2024

