Das ist Matthew McConaugheys Geheimrezept für seine Ehe

Matthew McConaughey (55) ist seit über 20 Jahren mit seiner Frau Camila Alves (42) zusammen – 13 davon sind sie verheiratet. Und auch nach all der Zeit sind die beiden Schauspieler ein Herz und eine Seele. Im Interview mit Bunte hat Matthew nun verraten, was ihn und seine Liebste als Paar so stark macht. "Wir verändern uns nicht gegenseitig und haben das auch nie. Jeder hat seine Vergangenheit. Und dann muss es der richtige Zeitpunkt im Leben sein, an dem sich die Wege kreuzen", erklärt der Oscar-Preisträger. Zudem gab er den Tipp, dass man sich, ehe man sich auf eine Beziehung einlässt, vergewissert, ob man zueinander passt.

"Ich hatte auch Glück. Seit dem Tag, an dem wir uns kennenlernten, haben wir beide niemand anderen mehr gedatet", schwärmt Matthew in dem Interview weiter. Zusammen mit Camila hat er drei Kinder – Sohn Levi und die Töchter Vida und Livington. Rückblickend stellte sich der "Interstellar"-Star die Vaterschaft ganz anders vor. "Bisher dachte ich, dass man für Kinder der Vater ist und später mehr die Rolle eines Freundes einnimmt. Nun stelle ich fest, dass sie gerade jetzt in dieser Phase oft einfach einen großen Bruder brauchen. Oder meine Frau als eine große Schwester. Das war mir vorher nicht bewusst, aber es macht wirklich Spaß", gesteht der 55-Jährige.

Matthews Kinder halfen ihm auch beruflich, einen anderen, besseren Weg einzuschlagen. "Kinder zu haben, hat mich definitiv zu einem besseren Künstler und zu einem besseren Schauspieler gemacht", berichtete er im vergangenen Jahr gegenüber People. Kinder würden ständig Dinge zum ersten Mal sehen und ihre Fragen seien noch so unschuldig. So hätte sein Nachwuchs stetig Interesse an seinen Rollen gezeigt – mit ihren Ansichten hätten sie seinen Horizont erweitert.

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves mit ihren Kids (v.l.n.r.) Levi, Livingston und Vida

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves im März 2025

