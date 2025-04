Matthew McConaughey litt stark unter dem Tod seines Vaters

Matthew McConaughey (55) sprach in einem aktuellen Interview mit seinem Schauspielkollegen Jacob Lofland (28) offen über den Verlust seines Vaters James im Jahr 1992 und die enorme Wirkung, die dieses Ereignis auf sein Leben hatte. Matthew, der zu diesem Zeitpunkt gerade mit den Dreharbeiten zu "Dazed and Confused" begonnen hatte, bezeichnete den Tod seines Vaters als den "größten Moment des Erwachsenwerdens". "Ich habe nicht einmal daran gedacht, dass er sterblich ist", erinnerte sich der Oscar-Preisträger im Gespräch mit der Zeitschrift Interview. Der Verlust habe sich für Matthew, der nach seinen "Liebeskomödien-Jahren", wie er selbst sagte, eine berufliche Sinnkrise durchmachte, wie das Wegfallen eines "Sicherheitsnetzes" angefühlt. Es sei ein nachhaltig prägender Wendepunkt für ihn gewesen: "Durch die Trauer und den Schmerz wurde ich zu einem Mann."

Jacob, der kürzlich ebenfalls seinen Vater verlor, teilte Matthews Gefühle von Einsamkeit und Leere, woraufhin die beiden Schauspieler über Männerbilder sowie den Einfluss von Vätern sprachen. Matthew räumte ein, dass der Tod seines Vaters ihm eine neuartige Form von Mut verlieh: "Es war, als hätte ich immer nur halbherzig Dinge getan, weil ich wusste, dass der wahre Mann direkt hinter mir steht." Dass sein Vater ihn unmittelbar vor dem Start seiner Schauspielkarriere noch erlebte, habe rückblickend eine bittersüße Bedeutung. Fünf Tage nach Drehbeginn starb James, ohne jemals seinen Sohn am Set gesehen zu haben. Der vielseitige Schauspieler, der sich vor allem als Romcom-Charmeur unter anderem an der Seite von Kate Hudson (45) in die Herzen seiner Fans gespielt hat, sieht diese Zeit dennoch als symbolträchtig: "Er war da, als etwas Großes in meinem Leben begann."

Matthew hat in der Vergangenheit oft über die enge Verbindung zu seinem Vater gesprochen. So basierten viele seiner Filmrollen und Charaktere auf Eindrücken und Menschen, die James ihm vorgestellt hat. "Er hätte den kreativen Prozess geliebt", sagte er einmal. Als Vater von drei Kindern sieht er sich stark an die Lehren seines eigenen Vaters erinnert. Seit 2012 ist Matthew mit Camila Alves (42) verheiratet, mit der er die Kinder Levi (16), Vida (15) und Livingston (12) aufzieht. Er beschreibt die Familie als seine wichtigste Inspirationsquelle und betont, dass auch die Geburt seiner Kinder ein prägender Wendepunkt in seinem Leben gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Lofland bei der Premiere von "Landman" in Los Angeles, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves mit Levi, Livingston und Vida (v.l.n.r.)

Anzeige Anzeige