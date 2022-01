Juliano Fernandez lässt Verführerin Yvonne Rose so richtig auflaufen! Seit neun Wochen ist der einstige Are You The One?-Kandidat mit seiner Partnerin Sandra Janina (22) beim RTL+-Format Temptation Island V.I.P. zu sehen. Gab der Influencer anfangs noch richtig Gas, leistet er sich mittlerweile kaum noch Fehltritte. Sogar als eine der Single-Ladys sich so richtig an ihn ranschmiss, blieb Juliano hart wie Granit – und brachte die Dame damit an den Rand der Verzweiflung.

An einem Partyabend in Folge neun versuchte Yvonne erneut, Juliano schöne Augen zu machen. Die Wimpernstylistin war sich nämlich sicher, dass die Anziehung zwischen ihnen auf Gegenseitigkeit beruhe: "Siehst du das nicht, dass ich im Pool mich immer neben dich setze und versuche, ein Gespräch anzufangen und mir dann aber dumm dabei vorkomme? Du musst ja mal ehrlich zugeben, dass zwischen uns doch irgendwas ist", erklärte die Blondine aufgebracht. Doch statt ihr zuzustimmen, verpasste ihr der Tattoo-Fan einen ordentlichen Korb. "Ich werde hier garantiert nicht meine Beziehung aufs Spiel setzen. Ich sage doch, dass du eine attraktive Frau bist. Aber ich liebe meine Freundin!" Yvonne rauschte daraufhin wutentbrannt und mit Tränen in den Augen von dannen.

Das war übrigens das allererste Mal überhaupt, dass Juliano in seiner Beziehung mit Sandra von Liebe gesprochen hat. Und diese Erkenntnis freute auch den Blondschopf maximal, wie er im Sprechzimmer kurz darauf erklärte: "Ich freue mich einfach, dass ich durch die Sendung festgestellt habe, dass meine Gefühle zu Sandra mehr als nur normale Gefühle sind, sondern dass ich tatsächlich sagen kann, ich liebe sie!"

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

